Ющенко звільнив суддів Конституційного суду законно / незаконно (підкресліть)

Сьогодні Донецький апеляційний адміністративний суд виніс три ухвали щодо незаконності рішень місцевих судів про зупинення дії Указів Президента України Віктора ЮЩЕНКА про звільнення з посад суддів Конституційного Суду Сюзанни СТАНІК, Валерія ПШЕНИЧНОГО та Володимира ІВАЩЕНКА.

Як повідомляє прес-служба Президента України, заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН з цього приводу наголосив, що сьогоднішні судові рішення ще раз засвідчили незаконність ухвал місцевих судів Луганська. За його словами, йдеться, передусім, про те, що позивачами у вказаних адміністративних справах можуть бути лише самі звільнені судді – і аж ніяк не народні депутати. Крім того, суди не можуть зупиняти дії Указів Президента про звільнення суддів.

Зокрема, зазначив І.ПУКШИН, задовольнивши скарги представника Глави держави, адміністративний апеляційний суд Донецької області скасував ухвали Кам`янобрідського райсуду Луганська, відповідно, від 16 та 30 травня цього року про забезпечення позову народного депутата 5-го скликання Олександра ЄФРЕМОВА. Суд також зупинив виконання ухвали Жовтневого райсуду Луганська від 1 червня 2007 року, додав він.

Раніше Донецький апеляційний адміністративний суд вже двічі приймав аналогічні сьогоднішнім ухвали, реагуючи на незаконні рішення місцевих судів.