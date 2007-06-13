Зіткнулися три ”Мерседеси”: 6 постраждалих
11:11, 13 червня 2007Суспільство
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ДТП у Миколаївській області
Поблизу села Коблево Миколаївської області на автошляху Одеса - Мелітополь - Новоазовськ водій мікроавтобуса „Mercedes-Sprinter” допустив зіткнення з рейсовим автобусом „Mercedes-Lux”, який прямував за маршрутом Ялта – Кишинів, та з мікроавтобусом „Mercedes-Sprinter”.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало шестеро осіб, яких з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані до лікарні.
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