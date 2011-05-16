Передача київських підприємств ЖКГ у концесію привабить інвестиції

Державно-приватне партнерство у вигляді концесії – основний шлях залучення інвестицій в модернізацію житлово-комунального господарства Києва.

Таку думку висловили експерти та члени консорціуму з розробки Стратегії розвитку Києва до 2025 року під час третього засідання громадської ради, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

На думку експертів, концесія передбачає передачу комерційних ризиків і інвестиційних зобов`язань приватному інвестору при тому, що місто зберігає за собою право власності на стратегічний актив.

«Державно-приватне партнерство передбачає передачу мереж в управління приватному партнерові на умовах визначеної заздалегідь динаміки тарифів і орієнтирів щодо зниження витрат. Щоб створити мотивацію, інвестору буде надано частину коштів, які буде отримано в результаті підвищення ефективності мереж», - зазначив старший менеджер проектів Фонду «Ефективне управління» Андрій ЛОБАЧ.

За оцінкою експертів, сьогодні чверть усіх кабельних електромереж і 41% трансформаторних підстанцій експлуатуються понад 30 років, термін експлуатації більше половини тепломереж і котлів і 70% теплопунктів закінчився. У зв`язку з цим, у середньому за період опалювального сезону відбувається понад 50 аварій на день і з кожним роком їх кількість зростає.

За словами керівника проекту компанії BCG Сергія ПЕРАПЕЧКИ, в модернізацію лише теплового та енергетичного господарства Києву необхідно інвестувати 1,5 млрд. євро і 220 млн. євро відповідно, що сьогодні для бюджету Києва є непідйомною сумою. (У 2009-2010 рр. Київ інвестував у модернізацію тепломереж менше 1 млн. грн.).

Крім того, реформування потребують також такі сегменти ЖКГ, як водопостачання й водовідведення. Зокрема, комплексну реконструкцію необхідно провести на Дніпровській і Деснянській водозабірних станціях, головному міському каналізаційному колекторі та Бортницькій станції аерації.

Як зазначив начальник Головного управління комунального господарства КМДА Дмитро НОВИЦЬКИЙ, першочерговими заходами для нормалізації ситуації, як тимчасові заходи до повної реконструкції Бортницької станції аерації, є нарощування дамб мулових полів, подальша розробка та реалізація проекту реконструкції станції, заміна енерго- й технологічного обладнання водопровідно-каналізаційних насосних станцій, реконструкція Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій і об`єктів артезіанського водопостачання, заміна й санація розподільних мереж водопостачання і водовідведення.

Як повідомляв УНІАН, Київська міська адміністрація в травні завершить розробку Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яку представлять іноземним компаніям, зацікавленим у інвестиціях в Київ.

Довідка УНІАН. Проект із розробки Стратегії розвитку Києва до 2025 року ініційовано Київською міською державною адміністрацією. Для реалізації проекту створено консорціум, до якого входять Фонд «Ефективне управління», консалтингова компанія The Boston Consulting Group (BCG), Інститут економіки та прогнозування НАН України, Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, Центр Разумкова, НДІ соціально-економічного розвитку міста, Інститут генерального плану Києва.

Фонд «Ефективне управління» було створено в 2007 році для розробки та реалізації проектів і програм, спрямованих на довгостроковий розвиток української економіки, а також відкритого обговорення з громадянським суспільством насущних для України економічних питань. Незалежність організації гарантує Міжнародна консультативна рада, до якої входять відомі громадські та політичні діячі різних країн із унікальним досвідом і бездоганною репутацією.

The Boston Consulting Group (BCG) – міжнародна компанія, що працює в галузі управлінського консалтингу, виступає провідним консультантом із питань стратегії бізнесу. Приватна компанія BCG була створена в 1963 році, представлена 71 офісом у 41 країні світу.

BCG співпрацює з українськими організаціями впродовж останнього десятиліття. Офіс компанії в Києві було відкрито в 2007 році.