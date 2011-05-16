Наркоторговець переховував марихуану в дитсадку

Житель села Вільхівець Звенигородського району Черкаської області переховував на горищі дитячого садочку понад 10 кг марихуани.

Як повідомили кореспондента УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Управління МВС в Черкаській області, у поле зору співробітників відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків Звенигородського райвідділу міліції потрапив 47-річний житель села Вільхівець, який продавав марихуану. Оперативники задокументували три факти продажу наркотику.

Також в ході подальшого відпрацювання було встановлено місце, де зловмисник зберігав марихуану, - в центрі села, на горищі дитячого садочка було виявлено та вилучено шість трьохлітрових банок з подрібненою, готовою для споживання наркотичною речовиною, загальною вагою близько 10 кг 200г.

Як повідомив начальник УБНОН УМВС в Черкаській області Андрій ПЕТРЕНЧУК, на "чорному ринку" така кількість марихуани коштувала 300 тис. грн.

Затриманий зловмисник заявив, що вирощує та сушить марихуану для захисту інших рослин від шкідників, щоб не застосовувати на городі хімічні препарати.

Проти чоловіка порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, зберігання та збут наркотиків). Статтею передбачено позбавлення волі від п’яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.