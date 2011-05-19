Ліквідують наслідки пориву нефтопроводу поблизу Охтирки

У Сумській області під час рейдової перевірки фахівцями Державної екологічної інспекції Охтирського району виявлено прорив нафтопроводу поблизу с. Грунь

Як повідомили УНІАН у прес-службі інспекції, нафтопродуктами забруднено земельну ділянку площею близько 4,7 тис. кв. м, лабораторією відібрані проби ґрунтів. За завдану навколишньому середовищу шкоду (псування сільськогосподарських земель) нараховано збитки.

За даними прес-служби, екологи перевіряли дотримання вимог природоохоронного законодавства за інформацією з Охтирської райдержадміністрації про аварійну ситуацію на нафтопроводі «Рибальці-Качанівка».