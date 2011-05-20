В інженера з Кривого Рогу забрали три гармати

15:30, 20 травня 2011
Суспільство
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У Кривому Розі в квартирі 57-річного інженера одного з місцевих підприємств працівники міліції вилучили три саморобні пристрої, виготовлені по типу дульнозарядних гармат з фітільним запаленням.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Гармати типу «Фальконет» довжиною 1,09 м калібру 39 мм, «Бомбарда» довжиною 450 мм калібру 32,5 мм та «Гаківниця» довжиною 1,32 м калібру 35 мм інженер виготовив за місцем роботи.

Вилучене направлено на дослідження до Науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру при ГУМВС в області.

Слідчим відділом Криворізького міськвідділу внутрішніх вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

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