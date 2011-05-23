Топ-10 найбільш продаваних книг у травні

Книга бізнес-тренера, експерта із системного розвитку особистості і бізнесу Іцхака ПІНТОСЕВИЧА "10 Заповідей Успіху" лідирує в рейтингу найбільш продаваних книжок травня всеукраїнської мережі книжкових супермаркетів «КС» і «Читай-Город».

Про це кореспондентові УНІАН повідомила директор з питань маркетингу всеукраїнської мережі книжкових супермаркетів «КС» і «Читай-Город» Ольга ІВАНОВА.

«Торік його (І.ПІНТОСЕВИЧА – УНІАН) книжки "10 заповідей успіху" і "7 заповідей енергії і здоров`я" ввійшли в ТОП-10 найбільш продаваних книжок в Україні, а цього його книжка на першому місці», - сказала О.ІВАНОВА.

За її словами, популярністю також традиційно користуються детективи. «Вони завжди є в топ-10, тільки змінюється автор залежно від виходу новинки. Дивно, що книжка «10 Заповідей Успіху» не є новинкою, але при цьому лідирує в рейтингу», - відзначила О.ІВАНОВА.

А загалом, за її інформацією, рейтинг «Топ-10 продажу у травні» має такий вигляд:

1. УМХ - «10 заповідей успіху» Пінтосевич І.

2. Ріпол Класік «Є, молитися, любити» Гілберт Е.

3. Ексмо «Зелене шатро» Уліцька Л.

4. Баланс Бізнес Букс «Як стати Авантюристом» Балашов Р.

5. Ексмо «Ананасна вода для прекрасної дами» Пєлєвін В.

6. Ексмо «З небес на землю: роман» Устінова Т.

7. ФОЛІО «Київські відьми. Нікола Мокрий» Лузіна Л.

8. ГЕОС Атлас Україна - автомобільні дорогі М:1:1 200 000 + схема проїзду по Києву М 1:85 000. Без автора.

9. Ексмо «Дівчина з татуїровкою дракона» Ларссон С.

10. Ексмо «Сила» Берн Р.

«Потрібно враховувати, що це весняний рейтинг. Можна побачити, що в першій десятці представлені книжки з усіх ніш. З першої книжки видно, що зараз весна і всі хочуть щось міняти», - додала О.ІВАНОВА.

Довідка УНІАН. Всеукраїнська мережа книжкових супермаркетів «КС» і «Читай-Город» - одна їх найбільших книжкових мереж в Україні. Налічує 37 супермаркетів.

Іцхак ПІНТОСЕВИЧ – автор книжок і унікальних тренингових програм, тренер НЛП, основний принцип роботи якого, - вивчення і моделювання найуспішніших особистостей світу. З 26 років вирушив у духовну подорож і після мандрів по всьому світу оселився в Єрусалимі. 5 років присвятив вивченню Тори і Каббали. Понад 10 років вивчає всі існуючі у світі системи прикладної психології.

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26 травня Іцхак ПІНТОСЕВИЧ у рамках роботи Лабораторії “Зроби себе сам” проведе в УНІАН тренинг «Упевненість у собі й ораторська майстерність». Детальніше читайте тут: http://press.unian.net/ukr/seminars-109653.html.