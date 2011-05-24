На Київщині відбудеться Міжнародний фольклорний фестиваль "Світовид"

26-29 травня у Переяслав-Хмельницькому, на території скансену „Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини”, відбудеться Перший Міжнародний фольклорний фестиваль „Світовид”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської обласної державної адміністрації, у фестивалі, який пройде за ініціативи голови КОДА та за підтримки Київської обласної організації Партії регіонів, візьмуть участь фольклорні колективи Хорватії, Польщі, Білорусі та Росії. Україну представлятимуть колективи Київської, Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської областей.

Програмою фестивалю передбачено проведення майстер-класів з ковальства, гончарства інших народних промислів, виставка-продаж робіт народних майстрів, спортивно-ігрові заходи. Під супровід веселих музик кожен зможе скуштувати страви на свій смак.

Гала-концерт кращих творчих колективів відбудеться 28 травня. У ньому візьмуть участь гурти «Мандри», «ДримбаДаДзига», «Вереск» (Росія), «Гастінєц» (Білорусь). Загалом Київщина готується прийняти майже десять тисяч учасників та гостей фестивалю «Світовид».

Як наголосив голова КОДА Анатолій ПРИСЯЖНЮК, Україна багата талантами, які відомі не лише в нашій державі, а й за її межами, і фестиваль дасть поштовх до подальшого розвитку культурно-етнографічної спадщини Київщини та України загалом, сприятиме розвиткові туризму, обміну культурними традиціями.