Янукович доручив Азарову допомогти конгресові російськомовної преси

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду надати сприяння 13-му конгресу Всесвітньої асоціації російськомовної преси.

Відповідне розпорядження розміщено на офіційному сайті глави держави.

Конгрес відбудеться 15-17 червня у Києві та Одесі.

Кабінет міністрів України має надати візову підтримку делегатам конгресу, сприяти організації зустрічі та супроводження делегатів і офіційних гостей конгресу.

Крім того, уряд має опікуватись питаннями заходів безпеки, а також медичного і санітарно-епідемічного обслуговування у місцях проведення конгресу, вирішити в установленому порядку питання фінансування заходів, пов`язаних із підготовкою і проведенням конгресу.

Державному управлінню справами В.ЯНУКОВИЧ доручив сприяти у вирішенні організаційних питань, пов`язаних із відкриттям конгресу 15 червня та проживанням його делегатів у Києві.

Одеській облдержадміністрації доручено вжити в установленому порядку заходів з підготовки та сприяння належному проведенню в Одесі заходів конгресу 16 і 17 червня.

Державний комітет телебачення і радіомовлення України має забезпечити висвітлення заходів, пов`язаних із підготовкою та проведенням конгресу.