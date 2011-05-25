Мера Риги перевезли до лікарні в Берлін

Мер Риги Ніл Ушаков переведений до лікарні Берліна з латвійської клініки. За словами прес-секретаря градоначальника Ганни Кононової, стан Н.Ушакова залишається тяжким, він непритомний, передає Associated Press. Г.Кононова додала, що тепловий удар і киснева недостатність, виявлені у 34-річного мера призвели до пошкодження його внутрішніх органів.

Перший російський мер Риги почувся зле під час ризького відкритого марафону 23 травня, нагадує РосБізнесКонсалтинг. На останніх метрах дистанції Н.Ушаков знепритомнів. Градоначальника забрали до університетської клінічної лікарні імені Страдіня.

Відкритий марафон для всіх охочих проходить в Ризі щороку. Мер міста наперед анонсував свою участь і багато часу присвятив тренуванням. Про свою підготовку до забігу Н.Ушаков повідомляв на особистій сторінці в соціальній мережі Twitter. Там же з`явилося повідомлення, що добігти до фінішу політик не зміг.

Н.Ушаков був обраний на посаду керівника латвійської столиці в 2009 р. від об`єднання "Центр згоди".