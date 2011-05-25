На літо авіакомпанії розширили внутрішню маршрутну мережу

У аеропорту «Бориспіль» завдяки національним перевізникам розширено внутрішню маршрутну мережу на період літньої навігації 2011 р. Про це УНІАН повідомляє прес-служба аеропорту.

Згідно з повідомленням, найінтенсивнішу програму авіаперевезень з аеропорту "Бориспіль" по Україні пропонують авіакомпанії "Аеросвіт" і "Дніправіа" - більш як 160 спільних авіарейсів на тиждень до 6 міст країни. Зокрема, в розпал літнього сезону компанії здійснюватимуть з "Борисполя" по 4 вильоти на день до Сімферополя, Одеси, Донецька, Харкова і Дніпропетровська, 3 рейси на день до Львова і щоденний рейс до Івано-Франківська.

Крім того, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» з початку літньої навігації виконує з аеропорту «Бориспіль» регулярні рейси до Дніпропетровська, Одеси і Сімферополя. 10 червня авіакомпанія відновлює регулярні польоти до Львова. Рейси виконуватимуться двічі на день щоденного (крім вівторка).

Як наголошується в повідомленні, внутрішні рейси в аеропорту «Бориспіль» зручно стикуються з усіма європейськими напрямами авіакомпаній.

Довідка УНІАН. ДП "Міжнародний аеропорт" Бориспіль "є головними повітряними воротами України і обслуговує більш як 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Аеропорт розташований на перетині багатьох повітряних трас, які проходять з Азії до Європи, Америки і в зворотному напрямку, і є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.