Мер Вільнюса потрапив до реанімації

Мер столиці Литви Вільнюса Артурас Зуокас у вівторок був доставлений у реанімацію кардіологічного відділення, повідомляє прибалтійський інтернет-портал Delfi з посиланням на дружину голови литовської столиці Агне Зуокене.

За її словами, вранці у вівторок Зуокасу стало зле, він відмінив заплановану раніше зустріч з президентом Литви Далею Грібаускайте. За даними порталу, до лікарні мер Вільнюса був доставлений в передінфарктному стані.

"Нині він у реанімації кардіологічного відділення", - сказала дружина.

Головою Вільнюса Зуокас обраний утретє, і лише місяць тому. Пост мера він займав у 2000-2003 і 2003-2007 роках, додає РІА "Новости".

У неділю до реанімаціх потрапив мер іншої балтійської столиці - Риги - Ніл Ушаков, який знепритомнів після участі в марафоні і сьогодні перевезений до Берліна.