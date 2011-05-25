Колишній менеджмент компанії Nemiroff тисне на ЗМІ?

Засновник і акціонер компанії Nemiroff Яків ГРИБОВ обурений тим, що колишній менеджмент компанії чинить тиск на ЗМІ.

Про це він заявив у коментарі УНІАН, зазначивши, що 24 травня ряд рейтингових українських інформаційних агентств та інтернет-видань отримали електронний лист ультимативного характеру з вимогою про зняття інформаційного матеріалу, в якому була викладена альтернативна колишньому керівництву компанії точка зору засновників і акціонерів компанії Nemiroff Я.ГРИБОВА і Анатолія КІПІША на події, що відбувалися навколо підприємства. Зокрема, в листі було вказано, що в разі відмови зняти матеріал, підприємство буде вимушено вжити заходи й звернутися за захистом своїх прав і законних інтересів до суду.

Коментуючи такий крок його опонентів, Я.ГРИБОВ висловив наступне: «Мені гірко й прикро, що компанія, яку я разом із А.КІПІШЕМ створював з нуля і очолював більше 9 років, в яку вкладено стільки сил і нервів і яка по праву може називатися світовим лідером, опинилася в заручниках купки аферистів, сімейного клану, дійсною метою якого є не розвиток компанії, а доведення суперприбуткового і податкоутворюючого підприємства до банкрутства з метою подальшого виведення активів. Що стосується розсилки ультимативних листів до редакцій провідних ЗМІ, то я оцінюю це як прямий шантаж, тиск і перешкоджання роботі засобів масової інформації».

Я.ГРИБОВ висловив упевненість у тому, що правоохоронні органи дадуть цьому оцінку найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого 2011 року на зборах директорів керуючої структури холдингу Nemiroff було ухвалено рішення змінити оперативний менеджмент компанією.

24 травня Я.ГРИБОВ і А.КІПІШ, яким належить контрольний пакет Nemiroff - 75% акцій, заявили, що порядок на українській горілчаній компанії Nemiroff нарешті відновлено, й підприємство працює в нормальному режимі. За їхніми словами, багатомісячні спроби порозумітися з менеджментом компанії шляхом переговорів не увінчалися успіхом. «Керівництво нашої ж компанії, якому належить лише 25%, впродовж тривалого часу примудрялося використовувати компанію як особисту годівницю. А коли ми спробували відновити контроль над підприємством, одержати хоч якусь інформацію про фінансову діяльність, проти нас була організована цинічна і брудна піар-кампанія. На щастя, зараз силами правоохоронних органів порядок на підприємстві відновлено, і ми маємо намір серйозно розібратися з реальним станом справ. Буде проведено аудит, і я не виключаю порушення кримінальних справ щодо діяльності колишнього топ-менеджмента компанії», - заявив Я.ГРИБОВ.

Nemiroff - горілчана компанія, заснована і очолена Я.ГРИБОВИМ у 1992 році в Україні. Входить до складу міжнародного Nemiroff Холдинг - одного з найбільших світових виробників міцного алкоголю, продукція якого поставляється в 72 країни світу. До структури холдингу входять: Керуюча компанія «Немірофф», Українська горілчана компанія «Немірофф», Дочірнє підприємство «Алко Інвест», Торгове представництво «Немірофф» у Росії та Торгове представництво «Немірофф» у Польщі, а також «Немірофф International» зі штаб-квартирою в Будапешті (Угорщина).