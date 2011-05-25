Реконструкція «Олімпійського» подорожчала ще на мільярд

Кабінет Міністрів України сьогодні своїм розпорядженням затвердив скоректований проект і титул будови «Реконструкція існуючих і будівництво нових об`єктів Національного спортивного комплексу "Олімпійський".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі спорткомплексу.

Згідно з повідомленням, ДП «Укрдержбудекспертиза» позитивним висновком від 23 травня № 00-0358-11/ЦБ рекомендувало проект до затвердження.

Проект реконструкції пройшов науково-технічну раду при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

Згідно з документом, загальна кошторисна вартість реконструкції НСК «Олімпійський» становить 4 млрд. 590,32 млн. грн., зокрема будівельно-монтажні роботи – 2 млрд. 226,40 млн. грн., устаткування – 1 млрд. 041,24 млн. грн., пусконалагоджувальні роботи - 37,54 млн. грн., інші витрати – 1 млрд. 285,15 млн. грн.

Зокрема, вартість реконструкції стадіону становить 4 млрд. 139,69 млн. грн., з них будівельно-монтажні роботи – 1 млрд. 858,78 млн. грн., устаткування – 1 млрд. 035,74 млн. грн., пусконалагоджувальні роботи - 37,30 млн. грн., інші витрати – 1 млрд. 207,86 млн. грн.

При цьому вартість робіт у підготовчий період становила 10 млн. грн., проектні роботи - 260,1 млн. грн., науково-технічний супровід - 56 млн. грн., не стандартизоване устаткування - 35,87 млн. грн.., адміністративні витрати - 143,65 млн. грн., ризики - 12,3 млн. грн.

У проект включені: спортивна арена (площею 17893 кв. м на 68 055 глядацьких місць), трибуни другого ярусу, підземний паркінг (корисною площею 9 352,8 кв. м), VIP-зона, зона преси і обслуговування глядачів (корисною площею 36 075,6 кв. м), естакада з дорогою і вбудованими приміщеннями (корисною площею 2 640,57 кв. м), теплові підстанції «Південна» і «Північна», перенесення інженерних мереж, прибудова підпірних стін.

За даними прес-служби спорткомплексу, станом на 1 травня 2011 року на реконструкції НСК «Олімпійський» профінансовано робіт на 3 млрд. 623,41 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів своєю постановою №382 від 11 квітня 2011 р. вніс зміни до додатків 1-3 Державних цільових програми підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу, згідно з якою вартість реконструкції НСК «Олімпійський» збільшена до 4,6 млрд. грн.

Згідно зі змінами, на реконструкцію існуючиї і будівництво нових об`єктів НСК «Олімпійський» цього року виділяється 1 млрд. 930,85 млн. грн.

Раніше розпорядженням №1586-р від 28 липня 2010 р. Кабмін збільшив загальну кошторисну вартість реконструкції існуючих і будівництва нових об`єктів НСК "Олімпійський" у Києві на 42% – з 2 млрд. 114,727 млн. грн. до 3 млрд. 5,977 млн. грн.