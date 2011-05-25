Азаров «залив» у Нафтогаз ще 3,5 мільярда

Кабінет міністрів України своєю постановою збільшив статутний фонд НАК «Нафтогаз України» на 3,5 млрд. грн. – до 45 млрд. 840,905 млн. грн.

Відповідна постанова Кабміну № 528 від 23 травня оприлюднена на урядовому порталі.

Згідно з документом, акції будуть сплачені облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) терміном обігу 5-7 років. Відсоткова ставка за облігаціями не має перевищувати 9% річних.

Іншою своєю постановою (№ 527 від 23 травня) Кабмін оформив збільшення статутного фонду «Нафтогазу України» на 5 млрд. грн. – до 42 млрд. 340,905 млн. грн.

Нагадаємо, капіталізувати «Нафтогаз України» за рахунок випуску ОВДП уряд почав ще влітку 2009 р.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК опікується розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.