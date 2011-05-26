Кримчанин облив кислотою трьох людей в електричці

У Криму в приміському електропоїзді сполученням «Сімферополь-Севастополь» чоловік облив кислотою трьох пасажирів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила помічник начальника лінійного відділу міліції на станції «Сімферополь» із взаємодії з громадськістю і ЗМІ Управління МВС України на Придніпровській залізниці Наталія ПЕРЕСАДА.

За її інформацією, інцидент стався 25 травня в останньому вагоні електропоїзда на станції «Бахчисарай». Постраждали троє людей, при цьому одна з постраждалих у тяжкому стані знаходиться у палаті інтенсивної терапії опікового відділення 6-ї міської лікарні Сімферополя.

Правоохоронці встановили особу чоловіка, що плеснув у людей кислотою. Ним виявився кримчанин, 1955 року народження, відоме також його прізвище, але розшукати його поки не вдалося. За словами Н.ПЕРЕСАДИ, чоловік таким чином хотів помститися своїй колишній співмешканці. З цією метою він облив жінку кислотою, але при цьому постраждали ще двоє людей, які були також госпіталізовані.

На даний час вживаються заходи із затримання зловмисника. Проводиться перевірка, з'ясовуються обставини справи.