Могильов призначив начальника кримської міліції
06:12, 29 травня 2011Суспільство
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До того часу очолював кримський УБОЗ
Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ призначив Сергія РЕЗНИКОВА начальником Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в АР Крим.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України/
За їх даними, відповідний наказ міністр підписав 27 травня.
Як повідомляв УНІАН, полковник міліції С.РЕЗНИКОВ з 15 квітня 2011 року обіймав посаду виконуючого обов`язки начальника кримської міліції. До того часу він очолював кримський УБОЗ.
Начальником Головного управління МВС України в АРК до 15 квітня 2001 року був Олександр ПРОСОЛОВ, якого виведено в резерв МВС.
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