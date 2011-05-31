СБУ піймала держвиконавця з хабарем у 350 тисяч

Співробітники столичного Управління СБУ затримали «на гарячому» головного державного виконавця відділу Державної виконавчої служби ГУ юстиції у Київській області.

Як повідомили УНІАН у прес-секторі УСБУ в м.Києві, 27 травня ц.р. співробітники СБУ затримали зловмисника під час одержання ним грошової винагороди у розмірі 350 тисяч гривень за скасування постанови про стягнення з громадянина виконавчого збору, зняття арешту з майна та заборони виїзду за кордон.

За матеріалами Управління СБУ у м. Києві столичною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

Також в Управлінні СБУ у м. Києві нагадують про телефон довіри (044) 226-32-32, за яким громадяни мають змогу повідомляти про факти вимагання та отримання хабарів з боку посадовців та службовців державних органів столичного регіону. Телефон довіри працює цілодобово.