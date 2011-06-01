Через відміну техогляду підскочить вартість страхування автівок?

Відміна в Україні техогляду для легкових автомобілів спричинить здорожчання його проходження для інших транспортних засобів і збільшення вартості страховки.

Таку думку в коментарі "Газете по-киевски" висловили деякі столичні експерти.

Зокрема, директор автошколи «Автомаестро» Ігор ТРАВ‘ЯНКО зазначив, що на сьогодні законом прописана чітка процедура проходження ТО, і, отже, тарифи стримуються урядом. "Тільки-но монополію відмінять, ціни почнуть «гуляти», отримання ліцензії на проведення ТО також виявиться наддорогою справою", - упевнений він.

У свою чергу, начальник відділу продажів страхової компанії «Сатіс» Богдан ОСАДЧИЙ також вважає, що тарифи зміняться, якщо державні техогляди будуть відмінені. "До такого жирного шматка, як страхування через ТО, будуть допущені одиниці страхових компаній, провідна п`ятірка або підприємства «своїх» людей. Вони одержуватимуть ліцензію Моторно-транспортного бюро України. Компаніям доведеться утримувати спецдепартаменти, а державі – навчальні центри, адже на сьогодні в галузі немає фахівців для страхування майна такого роду, які можуть розібратися в технічних моментах. Все це відіб‘ється на вартості страхового поліса", - сказав Б.ОСАДЧИЙ.