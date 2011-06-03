Інваліди обіцяють перекрити дороги в Криму, Україні та Росії

Представники громадських організацій інвалідів виступають категорично проти передачі санаторію імені Бурденка в Саках (Крим) Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворювань і обіцяють організувати акції протесту та перекриття дороги не лише в Криму, але і в інших регіонах України та Росії.

Питання передачі санаторно-лікувальної установи іншому власнику обговорювалося в Саках на засіданні, в якому взяли участь керівники «Укрпрофоздоровниці», представники Міністерства курортів та туризму Криму, Міністерства праці та соціального захисту Криму, влада м. Саки, трудового колективу санаторію, громадські організації інвалідів-спинальників, повідомив курортно-інформаційний центр Криму.

Голова правління «Укрпрофоздоровниці» Микола СУБОТА повідомив про намір передати сакський санаторій Фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

За словами заступника голови Федерації профспілок України Сергія УКРАЇНЦЯ, передача санаторію імені Бурденка Фонду соцстрахування дозволить залучити фінансові ресурси на розвиток медичної бази санаторно-лікувальної установи, а також збільшити завантаження, що забезпечить фінансову стабільність і розвиток санаторію. При цьому, за словами київських представників, санаторій не буде перепрофільований, відчуження земель не планується, а трудовий колектив оздоровниці буде збережений у повному обсязі.

Заступник міністра курортів і туризму Криму Ігор КОТЛЯР підкреслив, що доводи про фінансову нестабільність санаторію на сьогоднішній день некоректні. «На сьогоднішній день санаторій працює стабільно. Заборгованості по зарплаті і перед Пенсійним фондом не має», - сказав він.

Заступник міністра також нагадав, що в Криму існують приклади передачі санаторіїв ЗАТ «Укрпрофоздоровниці» іншим власникам, при цьому - жодного позитивного.

«Ми відстоюватимемо свої законні права на лікування та реабілітацію. У цей санаторій їдуть інваліди-спинальники з Росії, України, Казахстану, Білорусі, Грузії», - заявили інваліди.

С.УКРАЇНЕЦЬ пообіцяв передати думку громадськості й заявив, що остаточне рішення щодо санаторію буде ухвалено на засіданні президії правління ЗАТ «Укрпрофоздоровниця». Він також пообіцяв завчасно поінформувати представників кримської влади про проведення президії.

Нагадаємо, раніше голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ виступив проти можливої передачі ряду профспілкових санаторіїв і готелів у Криму в управління ізраїльської компанії для створення мережі комерційних санаторно-курортних комплексів.

Санаторій імені академіка Бурденка в Саках спеціалізується на лікуванні спинальних хворих, інвалідів із важкими ушкодженнями хребта, з травмами та захворюваннями периферичної нервової системи. У санаторії функціонують п`ять лікувальних відділень, лікувально-діагностичне відділення з водогрязелікарнею, кабінети рухової реабілітації, спортивні майданчики.