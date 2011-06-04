Експерти: чутки про "порошкові" вина запускають конкуренти

На думку експертів виноробної галузі, в Україні й, зокрема, в Криму немає так званих «порошкових» вин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав завідуючий кафедрою виноробства Кримського агротехнологічного університету Євген ШОЛЬЦ-КУЛИКОВ на прес-конференції за підсумками виїзного засідання Центральної галузевої дегустаційної комісії корпорації «Укрвинпром».

За його словами, заяви про наявність у Криму «порошкових» вин – «грубі й нічим не підтверджені».

«У Криму немає порошкових вин. Можливо, є в Росії, коли беруть із Краснодарського краю вино, перевозять до Сибіру, на Далекий Схід, додають туди 80% води, спирту, цукру й отримують вина. А в Україні цього немає, вина у нас натуральні», - підкреслив Є.ШОЛЬЦ-КУЛИКОВ.

На думку експерта, чутки про продаж в Україні «порошкових» вин «запускають конкуренти, які вважають, що виноробство треба придавити заради, можливо, горілки або інших напоїв».

Як повідомив керівник департаменту маркетингу ЗАТ «Алеф-Віналь» Анатолій КОГАН, компанія «Алеф-Віналь» оголосила приз у 10 тисяч доларів за кожен грам порошку для виробництва вина, якщо він існує. «Сто грамів порошку – й ти доларовий мільйонер. Якщо є в природі порошок – несіть і робіть бізнес, панове. А так - одні розмови, що часто мусуються незрозуміло заради чого», - підсумував А.КОГАН.