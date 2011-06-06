Лубківський: Київ перестав бути найпроблемнішим містом

Київ, де пройде фінальний матч чемпіонату Євро-2012, тривалий час залишався найбільш проблемним серед українських міст у підготовці до турніру. Однак тепер ситуація змінилася.

Про це в інтерв`ю ZN.UA заявив директор турніру Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ.

«Слава Богу, ситуація змінилася. І мені здається, що сьогодні з боку міської влади - і глави КМДА ПОПОВА, і його заступника ГОЛУБЧЕНКА - є повне розуміння всіх нагальних проблем, де найголовніша - це НСК «Олімпійський». Київ - єдине місто, де стадіон втиснутий у центрі мегаполісу між будинками, тому організація руху великих мас людей вимагає додаткових зусиль і окремого планування », - відзначив директор з Євро-2012.

Що стосується розміщення, то, за його словами, для цільових груп УЄФА необхідно 7300 номерів, тоді як на сьогодні є близько 6200. «Проте з урахуванням споруджуваних готелів, думаю, можна вийти навіть на профіцит. Ще одне серйозне питання: організація автобусних перевезень людей за маршрутом Київ-Бориспіль. Поки стабільного циркулювання автобусів немає. Але робота йде », - додав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Він також підкреслив, що якщо центр міста буде перекриватися в період матчів, то обов`язково будуть розроблені об`їзні маршрути, про які водіїв завчасно попередять.