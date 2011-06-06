Гризлов у Криму зустрінеться з Литвиним

Спікер Держдуми РФ Борис Гризлов відвідає сьогодні Крим, де зустрінеться із спікером Верховної Ради Володимиром Литвиним і керівництвом АРК, а також має намір взяти участь в заходах п`ятого міжнародного фестивалю "Велике російське слово".

Одна з найбільш обговорюваних останнім часом тем в російсько-українських відносинах - тема ціни на російський газ для України, зазначає РІА "Новости".

Київ прагне перегляду формули ціни на газ (450 доларів за тис. куб.м), закладеної в газових угодах РФ і України від 2009 року, вважаючи її несправедливою. Росія заявляє, що її задовольняє чинний контракт, проте вона готова розглянути пропозиції України.

Перший віце-прем`єр України Андрій Клюєв повідомив, що влада країни сподівається підписати нову газову угоду з РФ на газ до початку опалювального сезону.

У квітні ц.р. Гризлов висловлювався про можливість коректування ціни на газ при інтеграції газових галузей РФ і України. Він вважає, що глибшій інтеграції економік РФ і України сприятиме "бажання української сторони рухатися в бік зближення з країнами Митного союзу" і в цьому випадку можна буде вести мову і про коректування цін на газ для українських споживачів.

Українське керівництво неодноразово заявляло, що Україна зацікавлена в швидкому створенні СП на базі "Нафтогаза" і "Газпрому", зазначає РІА "Новости".