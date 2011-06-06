Міліція спіймала за руку ще одного екс-чиновника КМДА

У Києві викрито колишнього начальника одного з управлінь міськдержадміністрації, який на підставі фіктивних актів виконаних робіт щодо розробки проектної документації з будівництва мулоспалювального заводу перерахував на розрахунковий рахунок товариства з обмеженою відповідальністю 5,6 млн. грн., чим завдав збитки бюджету міста на зазначену суму.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків з громадськістю МВС України, органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 cт. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.