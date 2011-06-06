На дні водоймища у завареній бочці знайшли труп чоловіка

У Запорізькій області на дні водоймища у завареній бочці виявлено труп чоловіка.

Як повідомили УНІАН у керівництві ГУ МВС України в Запорізькій області, труп чоловіка, особу якого поки що не встановлено, було виявлено в минулі вихідні в ставці на території села Новоївановка Орехівського району Запорізької області.

«Чоловіки – власники ставку - під час рибної ловлі виявили на дні водоймища 200-літрову металеву бочку. Місткість підняли на берег і розкрили. Всередині була ще одна бочка, в якій і було виявлено труп», - повідомили в міліції.

На сьогоднішній день за даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 115 Кримінального кодексу України – «Умисне вбивство». Ведеться слідство.