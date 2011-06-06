КМДА рекомендує влаштувати сієсту

Київська міська державна адміністрація рекомендує підприємствам скоректувати літній графік робочого дня.

Про це повідомляє газета "Сегодня" (№ 122 від 6 червня).

“Це стосується, більше, будівельних організацій і фірм, де немає кондиціонерів і можна одержати тепловий удар. Адже перерва у середині дня через спеку дозволяє людям уникнути проблем зі здоров'ям і підвищити ефективність. Але це все добровільно, мерія лише рекомендує", - повідомляє газета з посиланням на прес-службу КМДА.

Зокрема, КМДА рекомендує починати робочий день о 7.00 і йти на перерву об 11.00. Київська влада вважає, що наступна частина робочого дня може початися о 17.00 і тривати до 21.00.

У першу чергу, вважають у мерії, такий графік роботи варто упровадити у серпні, оскільки цей місяць, вважають чиновники, буде найбільш спекотним, пише "Сегодня".