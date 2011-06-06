Голова Газпрому: Ціна на газ для України залишиться ринковою

Формула ціни на газ для України залишиться ринковою, "Газпром" не прив`язуватиме її до цін на інші енергоносії.

Про це сьогодні в Сочі заявив голова "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР, передає РІА “Новости”.

"Є діючий контракт, є формула ціни, подальші переговори будуватимуться на основі ринкової формули і ринкових підходів, закладених у контракті", - сказав О.МІЛЛЕР, відповідаючи на питання про можливість перегляду цін на газ для України.

"Це ринковий підхід, і винаходити якісь інші формули, прив`язані до інших енергоносіїв, звичайно, ніхто не буде", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, планується, що 7 червня прем`єр-міністри України і Росії Микола АЗАРОВ і Володимир ПУТІН під час засідання українсько-російського комітету з економічного співробітництва обговорять алгоритм перегляду газових контрактів.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.