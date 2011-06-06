Голова КМДА дав команду святкувати 1530-річчя Києва

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ дав доручення відповідним управлінням та профільним заступникам приступити до планування святкування Дня Києва у 2012 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, зокрема, він зазначив, що наступного року відзначатиметься 1530-та річниця від дня заснування міста.

«Київ – це не лише столиця України, це колиска східнослов’янської культури. Ми повинні на європейському рівні організувати програму святкування та прийняти гостей, які приїдуть до нас наступного року. Окрім того, необхідно розробити відповідні спонсорські пакети та активізувати роботу зі спонсорами», – зазначив голова КМДА.