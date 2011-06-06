Росіянам будет легше дістатися до Донецька на Євро-2012

Донецьк зацікавлений у відвіданні матчів чемпіонату Європи з футболу 2012 року жителями Росії і прагне полегшити росіянам в`їзд до країни автотранспортом під час турніру, розповів агентству "Р-Спорт" начальник управління з питань підготовки і проведення фінальної частини Євро-2012 Юрій Макарницький.

"Під час проведення чемпіонату Європи 2012 року в нас плануються спільні дії з Росією із збільшення пропускної спроможності та кількості митних пунктів на кордоні, - цитує РІА "Новости". - Це одне з наших завдань. Зараз активно вивчаються пропускні можливості доріг, що пов`язують Росію з Донецькою областю".

Чиновник також зазначив, що заходи із запрошення російських шанувальників футболу на Євро-2012 та інші іміджеві акції намічені на першу половину 2012 року. "Зараз наше головне завдання - вчасно закінчити будівництво всіх об`єктів", - наголосив Макарницький.

Перший заступник мера Донецька Микола Волков на зустрічі з журналістами, що відбулася в понеділок на базі "Шахтаря", запевнив, що місто готове прийняти всіх охочих відвідати заходи Євро-2012.