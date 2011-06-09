Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив відповідним міністерствам і відомствам, зокрема Міністерству інфраструктури та Міністерству економічного розвитку і торгівлі, розробити українські ініціативи в рамках Дунайської стратегії і підготувати відповідні проекти.

Як повідомляє Урядовий портал, таке доручення М.АЗАРОВ дав за результатами зустрічі з віце-канцлером – Федеральним міністром з європейських і міжнародних справ Австрії Міхаелем ШПІНДЕЛЬ-ЕГГЕРОМ.

Прем`єр-міністр висловив велику зацікавленість України в участі у придунайській співпраці. За його словами, Україна готова до обговорення конкретних проектів співпраці.

Крім того, глава уряду зазначив, що Україна розвиватиме своє Дунайське судноплавство, і на першому етапі необхідно відновити обсяги перевезення пасажирів і вантажів.

У рамках Дунайської стратегії М.АЗАРОВ поставив завдання знайти компромісне рішення з Румунією щодо проходу суден румунською частиною Дунаю. За його словами, зараз Україна здійснює поглиблення гирла української частини Дунаю.

Український прем`єр також зазначив, що Україна хоче знайти спільне узгоджене тарифне рішення на прохід суден Дунаєм, оскільки, за його словами, румунські тарифи вищі, ніж українські.

М.АЗАРОВ поінформував австрійського посадовця, що зараз Україна проводить модернізацію портів і судноремонтних заводів, що дозволить пришвидшити розвиток галузі судноплавства на українській частині Дунаю.

Крім того, сторони обговорили співпрацю України й Австрії у міжнародних організаціях.

У свою чергу, віце-канцлер Австрії зазначив, що вже сформовано Стратегію Придунайського регіону. Його позиція полягає в тому, щоб швидше переходити до реалізації конкретних проектів. На переконання М.ШПІНДЕЛЬ-ЕГГЕРА уже в липні цього року можна формувати пакет відповідних пропозицій для придунайських країн і починати їх реалізацію.