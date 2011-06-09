Землю в Україні вже хочуть продавати не лише фізособам

Дозвіл на придбання земель сільськогосподарського призначення одержать, окрім фізичних осіб, також фермерські господарства.

Про це повідомив сьогодні у ході відеоконференції з регіонами з питань ринку землі перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України Микола БЕЗУГЛИЙ.

«На першому етапі серед юридичних осіб ми плануємо дозволити тільки фермерським господарствам купувати землі у приватну власність», - сказав М.БЕЗУГЛИЙ.

Він підкреслив, що, на думку Міністерства, стан аграрного виробництва і аграрної економіки країни говорить про те, що необхідно ввести певні обмеження в категорії покупців і власників землі. «На першому етапі ми вважаємо, що можливими власниками і учасниками купівлі-продажу земельних ділянок можуть бути громадяни України - фізичні особи, фермерські господарства, а також держава в особі спеціального уповноваженого державного органу», - сказав М.БЕЗУГЛИЙ.

Він підкреслив, що проектом закону про ринок землі обмежується участь іноземного капіталу у придбанні земель сільгосппризначення в Україні як фізичних осіб - іноземців, так і юридичних осіб, засновниками яких є іноземні особи або іноземні компанії.