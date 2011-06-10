Військовий оркестр і балет представлять Україну на фестивалі у Франції

Оркестр і балетна група Військово-музичного центру Сухопутних військ Збройних сил України з Чернігова представлятимуть нашу державу на міжнародному фестивалі духових оркестрів у Франції.

Про це УНІАН повідомили у регіональному прес-центрі Міністерства оборони України в Чернігові.

У фестивалі духових оркестрів, що пройде у місті Сен-Кантен 11-12 червня, візьмуть участь творчі колективи музикантів з Нідерландів, Великої Британії та Франції. На запрошення організаційного комітету фестивалю Україну представлятимуть музиканти саме з Чернігова.

Як повідомив, начальник центру – заслужений артист України підполковник Олександр ШЕВЧУК, для участі у цьому фестивалі колектив оркестру підготував спеціальну програму, в якій репрезентуватиме кращі музичні національні надбання, українські військові марші та світові хіти.

"У 2008 році військовий оркестр та балет центру брав участь у міжнародному фестивалі військових духових оркестрів у французькому місті Жів’є. Тож знаючи музичні смаки публіки, творчий колектив підготував оригінальну концертну програму, програму дефіле й музично-стройову композицію", - сказав О.ШЕВЧУК.

Військові музиканти з різних країн виступатимуть перед 35-тисячною аудиторію мешканців та гостей Сен-Кантена у спортивному палаці. А наступного дня пройдуть марш-парадом центральними вулицями міста.

У рамках фестивалю військові оркестри матимуть можливість обмінятися досвідом, поглибити свої професійні навички, збагатити музичний репертуар. Крім того, на фестивалі буде визначено кращий духовий оркестр, зазначили в прес-центрі.