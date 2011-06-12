Журналісти зіграють у благодійній виставі, щоб купити ліки для дітей

У Рівному журналісти зіграють у благодійній виставі «Пошились у дурні» за твором Марка Кропивницького, на кошти від продажу квитків будуть закуплені ліки для дітей.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Рівненської ОДА, голова Рівненської облдержадміністрації Василь БЕРТАШ за 1 тис. грн. придбав запрошення на виставу.

Вартість квитка на прем’єру, що відбудеться 14 червня в обласному академічному музично-драматичному театрі, становить 20 грн., уже розкуплені майже усі 600 квитків.

Скільки і за яку ціну придбали запрошення на виставу інші чиновники ОДА, прес-служба не повідомляє.

Зіграти виставу «Пошились у дурні» за однойменним твором Марка Кропивницького рівненським журналістам запропонував директор обласного академічного музично-драматичного театру, народний артист України Володимир ПЕТРІВ. Він сам став головним режисером вистави.

Наступну виставу рівняни зможуть побачити 20 червня, але квитки коштуватимуть значно дорожче, бо на неї запросять меценатів та керівників підприємств, місцевих бізнесменів.

Виручені кошти журналісти спрямують на закупівлю медикаментів для пацієнтів обласної дитячої лікарні.