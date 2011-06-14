МВФ запевняє, що чутки про дефолт в Україні - перебільшені

Міжнародний валютний фонд (МВФ) не бачить підстав для дефолта України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава представництва МВФ в Україні Макс АЛЬЄР сьогодні під час «Raiffesen Private Wealth Forum, Форум власників приватного капіталу».

За його словами, незважаючи на те, що Україна значною мірою постраждала в результаті кризи 2008 року, своєчасні дії з боку влади допомогли мінімізувати негативні наслідки для економіки.

«Дефолт, про який говорили, він не стався, і дійсно це відбулося, як я вважаю, завдяки належній політиці. Якщо ви подивитеся на рейтингові агентства і рейтинги, то вони говорять про здатність платити і рішучість платити. У частині держборгу, я б сказав, що він значно збільшився за останні два роки, але все ж таки не настільки високий - десь 40% ВВП, і тут я не бачу причин для дефолта», - сказав М.АЛЬЄР.

При цьому він не став давати прогнози щодо того, чи зможе Україна до кінця року виконати передбачені програмою співпраці з МВФ вимоги, зокрема, прийняти документи, необхідні для проведення пенсійної реформи. На його думку, питання про те, коли будуть виконані ці вимоги, треба задавати українській владі, лише від її рішень залежить швидкість проведення реформ, а відповідно, і одержання Україною чергового траншу кредиту МВФ.

«Вірогідність того, що Україна одержить новий транш від МВФ, вона пов'язана з проведенням реформ, - сказав М.АЛЬЄР. - Ми чітко позначили реформи і пояснили, чому їх потрібно провести. У вас країна, де 18% ВВП витрачається на пенсії, а це один із найвищих показників у світі».

Він зазначив, що в проведенні реформ має бути зацікавлена сама Україна.