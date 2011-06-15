18 червня о 13.00 у «Парку Київська Русь» (с. Копачів Обухівського району Київської області) відбудеться відкриття Міжнародного фестивалю «Лицарство XV століття – Штурм фортеці».

В рамках фестивалю - кінні поєдинки, масові битви, майстер-класи з середньовічних танців, вогняне шоу – «Магія вогняних мечів», танцювальні виступи середньовічних етноколективів, денна та нічна битва – Меле від клубів історичної реконструкції, а також Штурм фортеці XV століття з використанням катапульти, требуше, тарану. Реконструктори з України, Росії, Молдови, Білорусі та Прибалтики породемонструють військову тактику під час облоги замку. Гості Парку зможуть навчитись гончарному та ковальському ремеслам, прогулятись ярмарком майстрів, покататись на конях, поспілкуватись із Нестором Літописцем та Волхвинею Родою.

Акредитовані представники ЗМІ мають можливість взяти участь у Лучному турнірі зі стрільби з традиційного луку та позмагатись із своїми колегами за звання кращого лучника «Парку Київська Русь».

Фестиваль триватиме у «Парку Київська Русь» 17,18,19 червня.

Виїзд журналістів у «Парк Київська Русь» 18 червня від ст. метро «Видубичі» о 12.00.

Акредитація для ЗМІ обов’язкова.

Телефон для акредитації ЗМІ: + 38 044 461 99 37, +38 050 357 33 37.

Контактна особа: Ірина Лисак