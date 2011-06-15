Екс-заступникові начальника ДПІ Миколаєва дали 6 років з конфіскацією

Колишнього заступника начальника Державної податкової інспекції в м. Миколаєві за хабарництво засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією особистого майна.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі прокуратури Херсонської області, судовий розгляд щодо колишнього податківця з Миколаєва проходив у Херсоні, тому прокурором Херсонської області Костянтином СВІДЕНКОМ було підтримано державне обвинувачення у суді стосовно колишнього заступника начальника ДПІ.

В ході судового розгляду встановлено, що звинувачений, зловживаючи службовим становищем, вимагав і отримав від приватного підприємця 25 тис. грн. за зменшення донарахувань податків та штрафних санкцій.

Вироком Дніпровського районного суду м. Херсона обвинуваченого засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією особистого майна, з позбавленням права обіймати посади строком на 3 роки та позбавлено рангу державного службовця.