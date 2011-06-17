Якби Україна виробляла вдвічі більше харчів, вони були б дешевшими

Голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО прогнозує 10-15% зниження цін на цукор вже цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.ПОРОШЕНКО повідомив у четвер, 16 червня, під час поїздки до Вінницької області.

«Я можу стверджувати, що ми чекаємо 10-15% зниження цін на цукор. І це є найбільш ефективним способом боротьби з інфляцією», - сказав він.

П.ПОРОШЕНКО впевнений, що забезпечити здешевлення продуктів харчування можливо лише збільшивши обсяги їх виробництва. «Коли сьогодні скаржаться, що у нас зростають ціни, то в першу чергу для рядового українця інфляція - це 60% у його споживчій корзині - це продукти харчування. І боротися з цим зростанням цін можливо не адміністративними обмеженнями цін, які створюють лише штучний дефіцит, а боротися лише збільшенням виробництва продуктів харчування», - вважає П.ПОРОШЕНКО.

Він зазначив, що «якби Україна виробляла вдвічі більше продуктів харчування - очевидно, що вони були б дешевшими».