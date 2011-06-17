Крим представив чотири палаци на вибори головних чудес

Крим представив чотири об`єкти зі 138 заявлених в Україні для участі в акції «7 чудес України: замки, фортеці, палаци», ініціатором якої є заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО.

Про це повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.

Номінантами від автономії стали палац Олександра III, Лівадійський, Воронцовський і Бахчисарайський палаци.

Фіналісти акції будуть визначені за результатами презентацій і опитування 100 експертів у галузі туризму, архітектури, історії і культури і оголошені до 24 серпня.

До їх числа увійдуть 7 кращих замків, 7 фортець, 7 палаців України, а також 7 об`єктів, які вимагають невідкладної допомоги від держави та інвесторів.

Після підбиття підсумків 1-го етапу акції (відбору 21 фіналіста) почнеться Інтернет-голосування у відкритому режимі на сайті 7chudes.in.ua

Переможці будуть визначені шляхом експертного та інтернет-голосування (50/50). Церемонія нагородження намічена на 1 грудня в Києві.