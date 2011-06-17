У центрі Львова з'явилися малюнки «Янукович з простреленою головою»
18:11, 17 червня 2011Суспільство
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Міліція порушила справу про хуліганство
У центральній частині Львова 16 червня невідомі розмалювали ряд будинків зображенням чоловіка, схожого на Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, з простреленою головою.
Як передає кореспондент УНІАН, зображення виконані за допомогою трафарету та фарби чорного і червоного кольорів.
У відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області повідомили, що працівниками міліції за фактом хуліганських дій порушено кримінальну справу.
Проводяться пошуки осіб, котрі вчинили ці протиправні дії.
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