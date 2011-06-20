Розпочинається Петрів піст
09:17, 20 червня 2011Суспільство
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Вважається несуворим
У православних віруючих сьогодні розпочинається Петрів піст.
Завершується цей пост завжди 12 липня - в день пам'яті святих апостолів Петра і Павла, на честь яких піст називається Петрів, або апостольським. Мета посту полягає в підготовці до урочистостей в ім'я двох першоверховних апостолів, яка практикується віруючими з перших століть християнства.
Дата початку посту залежить від дати святкування Великодня, оскільки піст завжди розпочинається в понеділок через тиждень після свята Святої Трійці. Тому тривалість посту рік від року варіюється.
Петрів піст вважається несуворим. Тим, хто постує, дозволяється їсти рибу в усі дні, за винятком середи і п'ятниці.
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