Авікатастрофа Ту-134: у лікарні помер 9-річний хлопчик, ймовірно українець

В одній із лікарень Карелії помер дев'ятирічний хлопчик, який був серед пасажирів літака Ту-134, що розбився 20 червня пізно ввечері.

Таким чином, число жертв авіакатастрофи збільшилося до 45 осіб, повідомляє «Газета.ру».

За словами головного лікаря дитячої республіканської лікарні Карелії Інги ЛЕПИСЕВОЇ, дитина померла від численних переломів і травм. Останнім часом хлопчик був непритомний, але до цього встиг сказати лікарям, що його звуть Антон.

Разом із ним у катастрофі постраждала його 14-річна сестра Анастасія, її доставлено на лікування до Москви. Також до Москви відправили ще четверо поранених в авіакатастрофі.

Як повідомляв УНІАН, за даними Уповноваженого при Президенті РФ із прав дитини Павла АСТАХОВА, двоє українських дітей вижили в авіакатастрофі в Карелії. «Серед 52 людей, які перебували на борту літака, було четверо дітей. Двоє загинули (Георгій Осипов 1996 року народження, Єлизавета Симонова 1999 року народження). Вижили брат і сестра Антон і Анастасія ТЕРЬОХІНИ – громадяни України. Як повідомив радник голови Республіки Карелія з прав дитини Володимир ЮГАНСОН, хлопчик нетранспортабельний і зараз перебуває в республіканській дитячій лікарні. Анастасію відправлено на лікування до Москви. Мама дітей загинула», - йшлося в повідомленні від 21 червня.