Гелетей: все повертається на свої круги

Начальник Управління державної служби охорони (УДО) Валерій ГЕЛЕТЕЙ не виключає, що наступного тижня співробітники цього підрозділу відновлять охорону приміщення Генеральної прокуратури України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник УДО заявив сьогодні в Києві, відповідаючи на питання журналістів.

«Можливо, це може статися у понеділок», - сказав В.ГЕЛЕТЕЙ. При цьому він додав, що «ми вже практично домовились з генеральним прокурором України Олександром МЕДВЕДЬКОМ, і в робочому порядку спілкувалися із заступником генпрокурора Олександром ШИНАЛЬСЬКИМ».

При цьому В.ГЕЛЕТЕЙ зазначив, що наразі вже підготовлено відповідну інструкцію, «яка саме надає право і відповідно розписує всі ті правові підстави, всі ті інші правила поведінки у Генеральній прокуратурі, які стосуються як працівників УДО, так і відповідно працівників Генпрокуратури, всіх тих людей, які мають право бути присутніми або проходити на територію Генеральної прокуратури».

За словами В.ГЕЛЕТЕЯ, наразі будь-яких непорозумінь з цього приводу між УДО і ГПУ немає. Водночас, він зазначив, що ті проблеми, які відбувалися в Генпрокуратурі наприкінці травня, коли Управління держохорони не несло охорону будівні ГПУ, вже відійшли у минуле.

«Але зараз все повертається на свої круги», - сказав В.ГЕЛЕТЕЙ. Він також зазначив, що у цій інструкції «більш чітко прописані деякі процесуальні моменти» із урахуванням подій, які відбувалися у Генпрокуратурі у кінці травня. За словами В.ГЕЛЕТЕЯ, це також необхідно для того, «щоб прописати ті речі, які хтось розуміє або хтось робить навмисно, що дозволяє тим чи іншим представникам або народним депутатам поводити себе так, як вони собі рахують».