Голова Херсонської ОДА стоїть у довжелезній черзі, щоб проголосувати

Херсон. 26 березня. УНІАН. Голова Херсонської обласної державної адміністрації Борис СІЛЕНКОВ стоїть у довжелезній черзі, аби проголосувати на дільниці №113 територіального виборчого округу №184 у Херсоні.

Як передає кореспондент УНІАН, на цій дільниці виникла черга до півсотні осіб, серед них і голова Херсонської ОДА.

Ситуацію з чергами на виборчих дільницях у Херсонській області Б.СІЛЕНКОВ пояснює тим, що українці вперше беруть участь у подібному голосуванні, де великі списки кандидатів і виборцю важко в них розібратися. За його словами, аби зарадити цьому, у регіоні на тих дільницях, де кількість виборців перевищує 2-3 тис. осіб, було додатково встановлено 800 кабінок для голосування.

Голова Херсонської облдержадміністрації сподівається, що всі, хто хоче проголосувати на цих виборах, встигнуть це зробити. Б.СІЛЕНКОВ звернувся до громади Херсонської області з проханням вистояти черги на дільницях спокійно, без емоцій і заяв та реалізувати своє виборче право.