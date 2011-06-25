Порушено справу про масове отруєння курами-гриль

Прокуратура Оболонського району міста Києва порушила кримінальну справу щодо завідувача одного із супермаркетів за реалізацію прострочених курей-гриль.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив прокурор Оболонського району Києва Олег АНДРЮЩЕНКО.

За його словами, прокуратура завершила досудову перевірку обставин масового отруєння людей на початку червня внаслідок споживання прострочених курей-гриль, які були придбані у супермаркеті в Оболонському районі столиці.

О.АНДРЮЩЕНКО нагадав, що постраждали близько 80 чоловік, і 56 були госпіталізовані.

Прокурор повідомив, що кримінальну справу порушено за статтею 367 ч. 2 Кримінального кодексу України (службова недбалість).