СБУ і прикордонники перехопили на кордоні з Росією 2 машини одягу

У Луганській області співробітники Служби безпеки України та прикордонники затримали партію контрабандного одягу вартістю понад 870 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, в середині червня ц.р. двоє мешканців Луганської області на власних автомобілях здійснили спробу перевезти до Росії поза пунктами пропуску партію товарів народного споживання, але на відстані 50 метрів від лінії митного кордону їх затримали співробітниками СБУ і військовослужбовці Луганського прикордонного загону. В автомобілях зловмисників правоохоронці виявили 46 тюків з одягом, які затримані планували реалізувати на території Росії.

За оцінкою експертів, загальна вартість вилученого товару становить понад 870 тис. грн.

За фактом закінченого замаху на контрабанду товарів у великих розмірах, здійсненого за попередньою змовою групою осіб, стосовно правопорушників Службою безпеки України порушено кримінальну справу (ч.2 ст.15, ч.2 ст.201 Кримінального кодексу України). Цей злочин, згідно з українським законодавством, карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна.

Слідство у справі триває. Товар, який призначався для контрабанди, та автомобілі, які стали засобом вчинення контрабанди, вилучені правоохоронцями.