Українські миротворці в Косовому зображали обурене населення

Українські військовослужбовці у Косовому взяли участь у спільних навчаннях “Balkan Hawk” з відпрацювання дій щодо взяття під контроль вуличних заворушень.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, навчання пройшли на території колишньої військової бази “VRELO” поблизу столиці краю - Приштіни.

Спільні навчання серії “Balkan Hawk” з миротворчої тематики проводяться у рамках співпраці між КФОР та персоналом Місії Європейського Союзу EULEX з метою не допустити ескалації конфлікту у Косовому.

Українські миротворці за сценарієм виступали у ролі обуреного місцевого населення, що вийшло на вулиці з протестами.