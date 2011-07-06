Росія просить віддати кримський полігон

Міністр оборони РФ Анатолій СЕРДЮКОВ під час зустрічі з українським колегою Михайлом ЄЖЕЛЕМ звернувся до нього з проханням передати Росії в оренду тренажер для палубної авіації «НИТКА» (Крим).

Про це він сказав сьогодні в Сочі, передає РІА “Новости”.

«Я підписав звернення до міністра оборони України з проханням передати в оренду або в якійсь іншій формі полігон «Нитка» для тренувань палубної авіації», - сказав А.СЕРДЮКОВ.

Зі свого боку, М.ЄЖЕЛЬ висловив переконання, що російське прохання буде задоволене. «Я думаю, що питання буде вирішене позитивно. Це серйозна робота, і вона буде виконана», - сказав М.ЄЖЕЛЬ.

Він відзначив, що даний полігон не представляє такого значного інтересу для України, оскільки Україна не має ані авіаносців, ані, відповідно, палубної авіації. Саме тому, вважає він, враховуючи рівень взаємовідносин між двома країнами, рішення буде позитивним.

Відповідаючи на запитання, чи визначені у листі міністра оборони терміни оренди тренажера, він сказав: «У листі терміни оренди не вказано, вони обговорюватимуться під час подальших переговорів».

А.СЕРДЮКОВ тим часом додав, що в Росії створено робочу групу, яка займається створенням координаційного комітету з питань забезпечення безпеки польотів авіації.

«Наші напрацювання ми хочемо поширити на СНД», - сказав голова Міноборони РФ, коментуючи рішення міністрів оборони країн співдружності про створення подібного комітету в рамках СНД. Він висловив сподівання, що це рішення буде розглянуто позитивно українською стороною.

Як передавав УНІАН, 10 листопада 2010 року М.ЄЖЕЛЬ повідомив, що Кабінет міністрів України має намір підвищити платню за використання російською авіацією науково-випробувального тренажерного комплексу авіації НИТКА у м. Саки (Крим).

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи буде підвищена оплата за використання комплексу “НИТКА”, М.ЄЖЕЛЬ сказав: «Я думаю, що так. Я думаю, що наступного року буде збільшена. Все ж дорожчає, газ дорожчає».

Міністр відзначив, що на базі полігону, де розміщено комплекс “НИТКА”, планується створити державне підприємство Міністерства оборони, в якому не буде військової частини.

*** НИТКА - спеціальний наземний навчально-тренувальний комплекс, який імітує палубу авіаносця і призначений для відпрацювання техніки зльоту і посадки літака на авіаносець.