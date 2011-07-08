Медіа-профспілка вимагає покарати «Беркут» і «Грифон»

Київська незалежна медіа-профспілка вимагає від Міністерства внутрішніх справ покарати бійців та керівництво спецпідрозділів «Беркут» і «Грифон» за грубе порушення прав журналістів під час засідання Печерського районного суду Києва 6 та 7 липня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КНМП, профспілка звертає увагу МВС на те, що, виштовхавши журналістів із зали засідань, силовики скоїли злочин: вони порушили, як мінімум, три статті Кримінального кодексу - 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), 364 (зловживання владою або службовим становищем), 365 (перевищення влади або службових повноважень).

«Якби Президент справді захотів зупинити насильство силових органів над журналістами, то він би, як мінімум, зробив попередження міністру внутрішніх справ Анатолію МОГИЛЬОВУ та керівництву «Беркута». Або розглянув би питання про їхню відставку”, - зауважили у КНМП.

Як наголосили у профспілці, поки Президентом не буде зроблено відповідних кадрових висновків, поки винні у порушенні прав журналістів міліціонери не будуть покарані, жодна міжнародна організація, жоден чесний український журналіст не повірить у щирість слів Віктора ЯНУКОВИЧА про його відданість свободі слова та ЗМІ.

“Раніше міліція також часто поводилася брутально із журналістами. Прокуратура і міліцейське керівництво ігнорували вимоги КНМП покарати винних і покласти край свавіллю людей у міліцейських погонах. В результаті сьогодні практика брутальності по відношенню до працівників ЗМІ перетворилася на систему. Цьому необхідно покласти край”, - зазначається у заяві КНМП.

У КНМП закликали постраждалих журналістів звертатися до профспілки по юридичну допомогу. Юридичне бюро профспілки допоможе скласти скаргу до прокуратури, до МВС, захистити права журналістів у суді (телефон: 050-310-44-41 та електронна пошта: profpres@gmail.com).

“У разі, якщо порушники прав журналістів не будуть покарані, Київська незалежна медіа-профспілка залишає за собою право діяти іншими законними методами, у тому числі влаштовувати акції прямої дії”, - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня під час чергового засідання Печерського райсуду столиці з розгляду справи за обвинуваченням екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні газових угод з Росією у 2099 році, виник конфлікт між народними депутатами від опозиції та працівниками судової міліції «Грифон», які на вимогу судді за порушення порядку на засіданні намагалися примусово видалити із зали народного депутата Євгена СУСЛОВА. Потім до зали суду увірвалися бійці спецпідрозділу «Беркут» і силоміць вивели з нього Є.СУСЛОВА, при цьому виштовхуючи журналістів. Пізніше за порушення порядку із зали суду було виведено Ю.ТИМОШЕНКО. Суддя заборонив їй бути присутньою на наступному засіданні суду.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що внаслідок штурму «Беркуту» постраждали народні депутати і журналісти.

7 липня працівники «Грифону» після завершення судового засідання з розгляду справи Ю.ТИМОШЕНКО заявили журналістам, щоб вони негайно звільнили залу засідань Печерського райсуду. На пояснення журналістів, що потрібен час на демонтаж техніки, представники судової міліції у різкій формі почали виштовхувати операторів з залу.