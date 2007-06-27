Ющенко вимагає від Генпрокуратури і МВС захистити абітурієнтів від хабарників

Президент України Віктор ЮЩЕНКО очікує від Генеральної прокуратури та Міністерства внутрішніх справ активної роботи з викорінення хабарництва та корупції у навчальних закладах.

Про це йдеться у листах глави держави до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА та т.в.о. міністра внутрішніх справ Михайла КОРНІЄНКА, повідомляє прес-служба Президента.

В.ЮЩЕНКО констатував, що незважаючи на вжиті правоохоронцями в попередні роки заходи, покращення на цій ділянці боротьби із правопорушеннями та злочинами не відбулося. А особливо поширеними прояви корупції та хабарництва стають в період вступних іспитів до вищих навчальних закладів. «Як наслідок, обдаровані молоді люди не можуть здобути вищу освіту, реалізувати своє право на навчання», – відзначив у листі Президент, наголосивши, що ситуація потребує невідкладного вирішення.

Глава держави пропонує керівникам МВС та Генпрокуратури реалізувати усі повноваження, надані законом правоохоронним органам щодо запобігання і викриття фактів хабарництва, посилення відповідальності керівників та викладачів навчальних закладів і притягнення винних до відповідальності.

О.МЕДВЕДЬКО та М.КОРНІЄНКО мають доповісти Президентові про результати проведеної роботи.