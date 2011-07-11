За 100 кг чорної ікри працівникам ДАІ давали 14 тис. доларів

У Сумській області контрабандисти, які ввезли в Україну 100 кг чорної ікри, пропонували працівникам Державтоінспекції хабар у розмірі 14 тисяч доларів.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Сумській області, працівниками Державтоінспекції УМВС України в Сумській області спільно з прикордонниками та співробітниками СБУ у місті Буринь було затримано автомобіль «Шевроле-Каптіва» під керуванням 52-річного киянина. При перевірці в автомобілі було виявлено та вилучено 100 кг чорної ікри без відповідних документів, яку водій ввівз з Росії поза межами митного контролю у районі села Рижівка Білопільського району Сумської області.

Під час проведення першочергових оперативно-розшукових заходів до місця події під’їхав автомобіль «Мерседес Бенц S-320», у якому знаходився знайомий затриманого водія - 44-річний житель Вінницької області. Він запропонував працівникам ДАІ «вирішити питання» та намагався дати їм хабар у сумі 14 тис. доларів.

Автомобіль затримано і передано працівникам УСБУ в Сумській області. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.